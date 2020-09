Novak Djoković przegapił fortunę przez dyskwalifikację, tysiące dolarów kary

Nole miał już piłki setowe przeciwko Pablo Carrenie-Buscie. Gdyby jedną z nich wykorzystał, to zapewne nie doszłoby do żadnych aktów agresji. Trzeba jednak dodać, że lider rankingu ATP już we wcześniejszych gemach tracił cierpliwość i uderzał piłki o bandy reklamowe. Przy stanie 5:5 stracił dwa pierwsze punkty przy własnym serwisie i nerwy dały o sobie znać. Djoković posłał piłkę w kierunku sędziów liniowych, piłeczka niefartownie sędzię Laurę Clark.

Regulamin jest w takich sytuacjach bardzo surowy. Takie zachowanie - choć trudno doszukiwać się u Djokovicia premedytacji - musiało skończyć się dyskwalifikacją. 33-latek musiał pożegnać się z marzeniami o osiemnastym wielkoszlemowym triumfie. W Nowym Jorku wygrywał już trzykrotnie, był wręcz murowanym faworytem do czwartej wygranej na Flushing Meadows.

Brak awansu do ćwierćfinału tegorocznej imprezy sprawił, że koło nosa przeszło Djokoviciowi 250 tys. dolarów - tyle USTA gwarantuje za awans do najlepszej ósemki turnieju. Za uderzenie sędzi liniowej otrzymał karę w wysokości 10 tys. dolarów. Rozczarowany sytuacją Djoković nie stawił się na pomeczowej konferencji prasowej. Otrzymał za to kolejną karę w wysokości 7,5 tys. dolarów.