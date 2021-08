Norweskie wybory: koniec ery konserwatywnej Erny Solberg. opozycyjna Partia Pracy wygrywa

Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od wyborów parlamentarnych w Norwegii. Kampania wyborcza weszła w decydujące starcie. Zdaniem analityków londyńskiej firmy Unibet, największe szanse na zwycięstwo ma opozycyjna Partia Pracy (84,75 proc.). W praktyce oznaczałoby to koniec ery Erny Solberg z Partii Konserwatywnej. Szanse norweskiej premier na zachowanie stanowiska wynoszą dziś zaledwie 6,25 proc.).

Wybory do Stortingu – jednoizbowego parlamentu norweskiego odbędą się 13 września. Partia urzędującej premier Erny Solberg z Partii Konserwatywnej (Høyre) zaczęła popadać w niełaskę wyborców już dwa lata temu. Solberg zajmu-je dziś trzecie miejsce na podium faworytów do teki premiera. Na stanowisku szefa rządu mógłby zastąpić ją Jonas Gahr Støre z Partii Pracy (95,24 proc.) albo – co mniej prawdopodobne – lider Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum (13,33 proc.).