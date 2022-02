Norweski sąd: Breivik nie zasługuje na łaskę, wciąż jest niebezpieczny dla społeczeństwa

Norweski sąd orzekł we wtorek, że skrajnie prawicowy ekstremista Anders Behring Breivik, który zabił 77 osób w 2011 roku, musi pozostać w więzieniu, bo istnieje ryzyko, że może powrócić do zachowań, które doprowadziły do masakry

Pod koniec stycznia Breivik stanął przed sądem w Telemarku, w którym odbyła się rozprawa przed trzema sędziami. Breivik dał popis swoim zachowaniom, mówił o białej supremacji i błysnął nazistowskimi salutami w dniu otwarcia rozprawy, jednocześnie twierdząc, że wyrzekł się przemocy.

Sąd stwierdził, że pozostaje potencjalnym zagrożeniem dla społeczeństwa.

Ponieważ jego stan psychiczny nie zmienił się, istnieje oczywiste ryzyko, że powróci do zachować, które doprowadziły do aktów terrorystycznych 22 lipca 2011 r. – stwierdził sąd w swoim orzeczeniu.

Breivik odsiaduje w Norwegii maksymalny wyrok 21 lat więzienia za odpalenie bomby w dzielnicy rządowej Oslo i dokonanie masakry na obozie letnim dla lewicowych działaczy młodzieżowych.