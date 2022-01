Norwegia: Nowi rekruci muszą nosić wcześniej używaną bieliznę, w tym skarpety i staniki

Problemy z dostawami towarów i surowców doprowadziły do ​​niedoborów masek, szczepionek i komponentów elektronicznych oraz utrudniły dostawy świątecznych prezentów. W Wielkiej Brytanii braki kierowców ciężarówek wywołały obawy, że miejscowe ​​puby wysychają.

Z innymi problemami boryka się norweskie wojsko. Chodzi o niedobory zaopatrzenia, które mają osobisty wymiar: nowi rekruci są proszeni o noszenie wcześniej używanej bielizny – w tym skarpet, staników i bielizny – zwracanej przez poborowych po zakończeniu służby.

Ponieważ pandemia doprowadziła do opóźnień w dostawach, urzędnicy nałożyli obowiązek przekazywania całej odzieży i sprzętu do prania i ponownego użycia po ukończeniu studiów. Norwegia, członek NATO, wprowadziła obowiązkową służbę wojskową zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet w 2015 roku. Rocznie program kończy około 8000 rekrutów, a początkowa służba trwa na ogół od 12 do 19 miesięcy.