Nordic walking w woj. mazowieckim. Gdzie wybrać się w weekend 05 - 06 lutego? 3 najciekawsze trasy

Trasa ze Świniar przez Las Rędziński do Rędzina przy ul. Żużlowców.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Powiat Starachowicki - szlak turystyczny pieszy zielony wokół zalewu w Brodach

Początek trasy: Iłża

Stopień trudności: 2

Dystans: 15,9 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 236 m

Suma zejść: 247 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Ancygan

Szlak turystyczny pieszy zielony wokół zalewu w Brodach

Szlak dostępny do wędrowania / lub jazdy rowerem/ w obu kierunkach, opis został dokonany w jednym kierunku. Początek/koniec szlaku przy budynku GOK w Brodach. Kolor szlaku – zielony.

Szlak od budynku GOK w Brodach prowadzony jest na wschód, skręca w prawo na wzniesieniu i wraz ze znakami pieszego szlaku czerwonego dochodzi do zabytkowego kościoła w Krynkach. Za kościołem drogą w dół obok cmentarza, schodzi do drogi w kierunku Starachowic i skręca na północ do linii kolejowej, a zarazem do przejazdu kolejowego.

Od budynku stacji PKP w Brodach kierujemy się na wzniesienie, na północ – ul. Wójtowską w Brodach obok byłego ośrodka Relaks. Następnie schodzimy w dół do potoku Ruśnia.

Skręcamy w lewo i leśną drogą, skrajem wysokiego lasu idziemy - wraz z czarnym szlakiem rowerowym do pól wioski Ruda. Drogą gruntową, obok stacji gazowej i sadzawki wchodzimy do wioski. Skręcamy w lewo, przechodzimy tunelem - przejściem dla pieszych pod linią kolejową i następnie skręcamy w prawo, w kierunku widocznego budynku szkoły.

Idąc ulicą Nad Zalewem lekko w górę wraz ze znakami szlaku pieszego czerwonego, mijamy po prawej stronie sklep. Na wzniesieniu skręcamy w prawo - po kilkudziesięciu metrach można skręcić w lewo (bez znaków szlaku), w polną drogę w kierunku pomnika przyrody „Skały w Rudzie”.

Idąc dalej za znakami wraz z pieszym szlakiem czerwonym, dochodzimy do wiaduktu kolejowego w Stykowie. Po zejściu z głównej drogi, idziemy ulicą na zachód, a następnie na południe - do widocznego mostu na rzece Kamiennej.

Po przejściu na drugą stronę rzeki skręcamy w lewo na wał i drogą gruntową idziemy w kierunku zabudowań wsi Styków.

Dochodzimy do drogi Starachowice – Ostrowiec, a idąc na wschód chodnikiem, mijamy po lewej stronie ośrodki rekreacyjne.

Obok zajazdu skręcamy w lewo, w drogę w kierunku Brodów. Po kilkudziesięciu metrach przed „oczkiem wodnym” skręcamy w prawo. Brzegiem małego zbiornika wodnego dochodzimy do skraju lasu i wraz ze znakami pieszego szlaku czerwonego wchodzimy do rezerwatu skalnego „Skały w Krynkach”.

Szlak czerwony prowadzi do "skalnych grzybów", natomiast zielony skręca w lewo na północ i łukiem doprowadza do skalnego wąwozu. Po około 200 metrach szlaki łączą się ponownie i dalej prowadzą razem w górę do drogi asfaltowej z Krynek.

Szlak czerwony przecina drogę i prowadzony jest dalej prosto, natomiast szlak opisywany skręca w lewo w kierunku widocznych zabudowań.

Po dojściu do wioski skręca w Krynkach ponownie w lewo w ul. Poprzeczną i schodzi w dół do drogi nad zalewem. Po prawej stronie mijamy „Bar pod lipą”.

Droga prowadzi do zapory. Przed popiersiem St. Staszica w Brodach skręcamy w lewo na koronę zapory.

Po przejściu na drugą stronę dochodzimy do przystanku komunikacji miejskiej (węzeł szlaków), gdzie zlokalizowano koniec/początek szlaku – około 300 m od miejsca biwakowego na terenie ośrodka sportowego.

Kilometraż szlaku:

0.0 Początek/koniec szlaku –budynek GOK w Brodach

0.6 Krynki, kościół

2.3 stacja PKP Brody

2.8 ul Wójtowska w Brodach, punkt widokowy - skręt w lewo

3.2 ul Spokojna w Brodach, pomnikowy dąb - skręt w lewo w dół

3.9 skraj lasu, skręt w lewo - potok Ruśnia

4.6 początek pól wsi Ruda

5.1 wieś Ruda ul. Długa

5.5 tunel, droga nad zalewem

5.9 szkoła w Rudzie, przystanek MZK

6.5 dojście do skał w Rudzie

7.8 wiadukt w Stykowie

8.5 most na Kamiennej, skrót w lewo na groblę

10.0 droga Starachowice – Kałków

11.0 zajazd „Karpik”, przystanek PKS

11.4 zalew „Oczko”, skręt w prawo

11.8 rezerwat „skały w Krynkach”

12.3 dojście do drogi do Krynek

12.8 Krynki, skręt w lewo w ul. Poprzeczna

14.1 droga wokół zalewu, skręt w prawo - PKS

15.4 Brody -tama, przystanek PKS

15.9 Brody -tama, przystanek MZK linii nr 9 - początek/koniec szlaku

Nawiguj