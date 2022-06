Nordic walking w woj. mazowieckim. Gdzie warto iść w weekend 18 - 19 czerwcaTOP 3 trasy

Trasy nordic walking w woj. mazowieckim

Które ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. mazowieckim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Polinka - Zacisze

Początek trasy: Mogielnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,37 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 184 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 963 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Wielogorski

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Powiat Starachowicki - szlak turystyczny pieszy zielony wokół zalewu w Brodach

Początek trasy: Lipsko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 236 m

Suma zejść: 247 m