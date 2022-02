Nord Stream 2 zostanie zablokowany. To część sankcji UE, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę

– Certyfikacja (rurociągu) zostałaby wtedy wstrzymana (w przypadku inwazji Rosji). Nie ma co do tego wątpliwości. Oznacza to zatem, że Nord Stream 2 jest częścią sankcji – powiedział kanclerz Nehammer na konferencji prasowej.

W czasie, gdy około 150 tys. rosyjskich żołnierzy gromadzi się na granicy, Ukraina postrzega Nord Stream 2 jako egzystencjalne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Gazociąg miałby obejść ukraińską infrastrukturę tranzytową i dostarczyć rosyjski gaz bezpośrednio do Niemiec, eliminując jeden z ostatnich środków odstraszających Ukrainę przed inwazją.

7 lutego prezydent USA, Joe Biden poinformował, że „jeśli Rosja napadnie – to znaczy, jeśli czołgi i żołnierze znów przekroczą granicę Ukrainy – nie będzie więcej Nord Stream 2”. – Skończymy z tym – oznajmił Biden podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach z szefem niemieckiego rządu.