Nord Stream 2 zablokowany przez Niemcy. Premier Mateusz Morawiecki: Bez satysfakcji stwierdzamy, że od początku mieliśmy rację OPRAC.: Lidia Lemaniak

Olaf Scholz i Mateusz Morawiecki Fot. Adam Jankowski

„Apelowaliśmy do naszych partnerów z Niemiec, by zablokować ten szkodliwy i niebezpieczny projekt geopolityczny. Dziś, gdy pokojowi na kontynencie po raz kolejny zagraża agresja ze wschodu, bez satysfakcji stwierdzamy, że od początku mieliśmy rację. Europa - od Londynu, przez Paryż do Berlina przyjmuje polską perspektywę” - napisał premier Mateusz Morawiecki.