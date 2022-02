„Nord Stream 2 powinien zostać pustą, zardzewiałą rurą na dnie Bałtyku”. Maciej Wąsik: Mam nadzieję, że Zachód nareszcie zrozumiał

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” w Donbasie. Prezydent Rosji i przywódcy separatystów podpisali umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją.

Wcześniej odbyło się posiedzenie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. – Celem narady było określenie dalszych kroków w tej sferze, w tym apel przywódców „republik ludowych” do Rosji z prośbą o uznanie ich suwerenności, jak również analogicznego apelu rosyjskiego parlamentu – mówił Władimir Putin.

Także w poniedziałek przywódca samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin oraz Leonid Pasiecznik, przywódca Ługańskiej Republiki Ludowej, zwrócili się do Władimira Putina o uznanie ich niepodległości.

Wcześniej w poniedziałek kanclerz Austrii, Karl Nehammer poinformował, że „pakiet sankcji przygotowany przez Unię Europejską na wypadek inwazji Rosji na Ukrainę obejmuje środki wymierzone w gazociąg Nord Stream 2 łączący Rosję z Niemcami”. – Certyfikacja (rurociągu) zostałaby wtedy wstrzymana (w przypadku inwazji Rosji). Nie ma co do tego wątpliwości. Oznacza to zatem, że Nord Stream 2 jest częścią sankcji – mówił kanclerz Autrii.