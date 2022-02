Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk: To szczególnie boli osobiście Władimira Putina

Wiceminister spraw zagranicznych, Piotr Wawrzyk pytany przez polskatimes.pl o to, czy dyplomacja zawiodła, ponieważ przed wprowadzeniem przez Władimira Putina rosyjskich wojsk na Ukrainę, bardzo dużo mówiło się o dyplomatycznym rozwiązaniu tego kryzysu, powiedział, że „Rosja nigdy poważnie nie traktowała zabiegów dyplomatycznych”.

– Procedura wzywająca Władimira Putina do uznania tych tworów (separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie) za niepodległe, była procedowana w Dumie już od wielu tygodni. Ten wniosek pojawił się bodajże na początku stycznia. Oznacza to, że wszystko, co było później, czyli wszystkie rozmowy dyplomatyczne prowadzone przez Rosję, to była tylko zasłona dymna przed realizacją tych celów, które od początku przyświecały Putinowi, czyli agresja na Ukrainę – wyjaśnił wiceszef MSZ.

M.in. Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, nałożyły już pierwsze sankcje na Rosję. Piotr Wawrzyk pytany przez polskatimes.pl o to, czy są one na tę chwilę wystarczające, czy powinny być zdecydowanie dalej idące, odpowiedział, że „obecne sankcje są dużo mocniejsze niż te, które były po zajęciu Krymu i wywołaniu wojny w Donbasie”.