Norah Jones wydała pierwszą koncertową płytę „’Til We Meet Again”. Na krążku jest 14 utworów nagranych live

Norah Jones wydała swój pierwszy pełnowymiarowy album koncertowy zatytułowany „’Til We Meet Again”. Kolekcja prezentuje występy z USA, Francji, Włoch, Brazylii i Argentyny, które zostały nagrane w latach 2017-2019.

Pierwszy singiel „It WasYou, który już jest dostępny w serwisach streamingowych, został nagrany na Festiwalu Ohana 2018 w Dana Point w Kalifornii wspólnie z Pete Remmem grającym na organach, Christopherem Thomasem na basie i Brianem Bladem na perkusji. Na płycie pojawili się także basista Jesse Murphy, gitarzysta Jesse Harris, flecista Jorge Continentino i perkusjonista Marcelo Costa. „’Til We Meet Again” można zamówić w przedsprzedaży na winylu, CD lub w serwisach cyfrowych.

14 utworów na albumie „’Til We Meet Again” repertuarowo obejmują całą karierę Jones począwszy od jej debiutanckiego „Come Away With Me” z 2002 roku („Don't Know Why”, „I’ve Got To See You Again”, „Cold, Cold Heart”), poprzez utwory z krążka „Feels Like Home” (2004), („Sunrise”, „Those Sweet Words”), czy „Little Broken Hearts” (2012) („After The Fall”), „Day Breaks” (2016) („Flipside”, „Tragedy”), a także z najnowszej serii singli („It Was You”, „Begin Again”, „Just A Little Bit”, „Falling”, nominowany do nagrody Grammy „I’ll Be Gone”). Album zamyka oszałamiające solowe wykonanie utworu „Black Hole Sun” z repertuaru grupy Soundgarden, jako hołd dla Chrisa Cornella. Ten specjalny utwór został nagrany w Fox Theatre w Detroit, zaledwie kilka dni po śmierci Cornella po jego występie w tym samym miejscu.