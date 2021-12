Nocne spotkanie Michnika z Jaruzelskim w rocznicę stanu wojennego. Fala komentarzy

"Ja go kocham"

Wyemitowane materiały ukazują, jak zażyłe i ciepłe relacje łączyły Adama Michnika z komunistycznym generałem, podczas spotkania trzymają się nawet za ręce.

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku, nic, nic, nic, nic, nic. Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii. Wyście to zrobili. Bez niego nic by nie było – zwraca się do Jaruzelskiego Michnik.

– Ja go kocham, ja go kocham, ja go kocham – mówi w innym fragmencie nagrania redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", po czym określa komunistycznego generała jako "polskiego patriotę".