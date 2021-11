Nocne SMS-y i niedwuznaczne uwagi. Molestowanie w prestiżowym liceum

Nocne SMS-y i dziwne zachowanie

Według ich relacji, w czasie towarzyskiej gry "Mafia" nauczyciel miał powiedzieć do uczniów w ramach odgrywanej roli: "Mam taką pałę, że wam się to w głowie nie mieści". "A kiedy jego postać z gry była oskarżana o morderstwo, mówił za każdym razem, że nie mógł tego zrobić, bo w tym czasie gwałcił postać naszej koleżanki Basi. Było to dla nas trochę dziwne, ale byliśmy wtedy mało podejrzliwi" – relacjonuje jedna z dziewczyn.

Później, przez kilka miesięcy, wspomniany pedagog miał nękać swoje uczennice SMS-ami w środku nocy. "Wysłał mi SMS-a w stylu: »Jak ładnie ci w tej spódnicy«, koleżanka dostała taki sam, tylko z hasłem o bluzce" – opowiada nastolatka w rozmowie z dziennikiem.