Nocna narada polityków Platformy Obywatelskiej. Borys Budka: Wychodzimy z tego spotkania bardzo wzmocnieni

Odchodzi Róża Thun, Raś wyrzucony. Rozpad PO czy "wiosenne porządki"?

W piątek decyzją władz krajowych z Platformy Obywatelskiej wyrzuceni zostali Paweł Zalewski i krakowski poseł Ireneusz Raś. W poniedziałek zapowiedzieli, że od decyzji się odwołają, dementując jednocześnie "plotki" o przejściu do innych formacji politycznych. Chwilę wcześniej decyzję o opuszczeniu partii podjęła europosłanka Róża Thun. Thun i Raś to ważne postacie na krakowskiej i małopolskie scenie politycznej. Czy to oznacza rozpad lokalnych struktur, czy "wiosenne porządki", jak mówią niektórzy działacze PO?