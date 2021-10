Nocleg w prosektorium, wieży ciśnień, więzieniu. Oto 10 najdziwniejszych obiektów mieszkalnych na świecie

Pochodzącej z 1904 r. wieży ciśnień przy al. Wiśniowej nie trzeba mieszkańcom Wrocławia przedstawiać. 62-metrowa wieża to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych miasta. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to także obiekt mieszkalny: u podstawy wieży zakwaterowani byli w początkach XX wieku obsługujący ją pracownicy.Przejdź do kolejnych zdjęć, używając strzałki w prawo lub przycisku NASTĘPNE.

Michał Pawlik/Polska Press