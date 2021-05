Noc Muzeów 2021: Warszawa. Lista wydarzeń, atrakcje, spacery. Kiedy odbędzie się Noc Muzeów w stolicy?

Warszawa przygotowuje się do organizacji kolejnej edycji Nocy Muzeów. Wydarzenie, które będzie organizowane już po raz siedemnasty, co roku przyciąga coraz więcej warszawiaków. Udział w tegorocznej edycji potwierdziło już 180 placówek , w tym 17 nowych.

Noc Muzeów 2021. Komunikacja miejska

Miasto poinformowało, że dla zwiedzających zostanie uruchomiona bezpłatna linia muzealna M, która będzie kursowała między godz. 18.00 a 2.00 co 7,5-10 minut. Linia M będzie bezpłatna.

Linia muzealna M - trasa:

Pl. Wilsona - Krasińskiego - Wybrzeże Gdyńskie - Konwiktorska - Bonifraterska - Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Pl. Trzech Krzyży - Aleje Ujazdowskie - Łazienki Królewskie (powrót: Belwederska - Gagarina - Czerniakowska - Szwoleżerów - Myśliwiecka - Piękna - Aleje Ujazdowskie).

W nocy z 15 na 16 maja kursowanie linii metra M1 i M2 zostanie wydłużone do ok. 2:30 (ostatnie odjazdy z centrum o godz. 2:00). Linie tramwajowe 2, 4, 9, 17, 24 i 26 oraz autobusowe 105, 111, 116, 180, 190, 517 i 527 również będą kursować do ok. 2:30. Do godz. 2:00 zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania linii nocnych N13, N24, N25 i N32.