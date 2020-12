Noc, która odmieniła świat: "Z ciebie, Betlejem, wyjdzie Ten, który będzie władał"

Schronienie znajdują w grocie na przedmieściach. W surowych i skromnych warunkach rodzi się dziecko. Ta informacja dociera do okrutnego Heroda, który wpada w przerażenie.

Zgodnie z Ewangelią św. Łukasza Jezus zostaje poddany obrzezaniu oraz dochodzi też do ofiarowania w świątyni. Mateusz przekazuje, że anioł Pański nawiedza Józefa i ostrzega, by ten uciekał z rodziną do Egiptu, gdyż król chce zabić dziecko. Pod osłoną nocy Józef zabiera Maryję i dziecko. Wspólnie uciekają do dalekiego kraju. Do Jerozolimy docierają wieści o zniknięciu Mędrców. Herod wpada w szał. Wysyła zabójców do Betlejem, którzy mają zabić wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Rozpoczyna się rzeź niewiniątek.