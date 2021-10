Nobel z chemii za asymetryczną syntezę organokatalityczną. Polscy eksperci tłumaczą, na czym polega nagrodzone odkrycie

– Dzisiejsza Nagroda Nobla przyznana jest za odkrycie katalizatorów, czyli takich małych cząsteczek, które powodują, że zachodzą reakcje organiczne. Dzięki temu możemy uzyskiwać produkty potrzebne na przykład w farmacji czy przy produkcji kosmetyków. Te katalizatory mają pewną specyficzną właściwość – potrafią syntezować związki, które mają się selektywnie, w jedno z odbić lustrzanych. Oznacza to, że wiele związków organicznych, jeśli mają odpowiednią budowę i są zbudowane z tych samych atomów, a nie zawsze są jednak związkami identycznymi – mają się do siebie jak odbicia lustrzane. Dzięki tym odkryciom, za które została przyznana nagroda, można selektywnie syntezować jedno z tych dwóch odbić. Metody te były znane już wcześniej, natomiast nagrodzone odkrycie pozwala uniknąć kompleksów na przykład metali ciężkich, które były wykorzystywane wcześniej do tego typu syntez.

Dzisiejsza Nagroda Nobla została przyznana za łagodną metodę, w której inne związki organiczne, składające się z prostych składników o niskich masach, można wykorzystać do złożenia większej, ustrukturyzowanej molekuły – zauważa dr hab. Wiktor Lewandowski z Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej UW.