Niż Marie i silny wiatr nad Polską. Są pierwsze zniszczenia. Prognoza pogody na piątek, 28 stycznia 2022

Powodem takiej pogody są dwa niże, które znad Atlantyku przemieszczają na wschód Europy. Do Polski sprowadzą dwa epizody wietrznej i niebezpiecznej aury trwającej od czwartku do niedzieli.

W ciągu piątkowego dnia wiatr ma osłabnąć – może rozpędzać się do 70 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na Podhalu możliwe jest - 11 stopni.