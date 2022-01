Niszczenie ogrodzenia na granicy z Białorusią. Prokuratura wznowi wątek podżegania przez Bartosza Kramka

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku poleciła w środę Prokuraturze Rejonowej w Sokółce pojęcie postępowania w umorzonym wątku dotyczącym niszczenia ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Śledczy mają w szczególności zbadać sprawę podżegania do tego czynu przez Bartosza Kramka z Fundacji Otwarty Dialog.

Zlecenie ponownego podjęcia postępowania dla śledczych z Sokółki to wynik analizy materiałów postępowania zleconej przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Według prokuratorów z Prokuratury Krajowej, w postępowaniu, które umorzono, nie wykonano istotnych czynności dowodowych, a sama decyzja o częściowym umorzeniu śledztwa była "co najmniej przedwczesna".

Cała sprawa dotyczy szeroko opisywanych wydarzeń z końca sierpnia ubiegłego roku, kiedy to funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze zatrzymali grupę 13 osób niszczących concertinę na granicy z Białorusią. Wśród zatrzymanych był m. in. Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog, który na łamach "Gazety Wyborczej" nawoływał do niszczenia zasieków na granicy "w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa".