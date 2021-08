NIK z kontrolą w CBA. Chodzi o wydatki Biura na remonty swoich nieruchomości

Jak podaje portal Najwyższa Izba Kontroli analizuje czy, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przepłacało za remonty swoich siedzib. Kontrola miała się rozpocząć w połowie tego roku i dotyczyć budynku Biura mieszącego się we Wrocławiu. Natomiast sama kontrola miała zostać wszczęta po informacji od sygnalisty.

- Z dokumentów wynika, że przeprowadzony w tej nieruchomości remont pochłonął ponad 7 milionów złotych. Okazuje się jednak, że ta kwota może być nawet kilkukrotnie zawyżona, bo wstępne oceny wskazują, że wykonane prace są o wiele mniej warte- pisze portal.

Jednak przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają mieć zastrzeżenia co do remontów w budynkach należących do CBA w innych miastach. Portal podaje, że kontrole prowadzone są przy okazji dwóch kolejnych inwestycji.