NIK w Kancelarii Premiera. Dworczyk: Nie mamy nic do ukrycia

Pod koniec kwietnia media poinformowały, że w najbliższym czasie opublikowany zostanie raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący tzw. wyborów kopertowych.

Według doniesień Onetu odpowiedzialnością za wybory prezydenckie z 10 maja 2020 r. - które finalnie się nie odbyły - obarczono premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka.

Raport NIK ma zostać opublikowany 18 maja, ale już teraz media donoszą nieoficjalnie, że pokazuje on, iż wybory kopertowe odbyły się bezprawnie.

O owe doniesienia zapytany został przez „Super Express” szef KPRM Michał Dworczk, który nie chciał jednak ich skomentować. - Poruszamy się w sferze przecieków i plotek, a ja nie zamierzam się do nich odnosić. Na pewno zrobię to po tym, jak oficjalny dokument zostanie opublikowany. To są bardzo ważne kwestie i trzeba o nich rozmawiać – mówił, dodając, że według jego wiedzy nie doszło do złamania prawa.