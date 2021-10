NIK stwierdził nieprawidłowości w konferencji, w której uczestniczył Marian Banaś. „Ranga Izby została sprowadzona do minimum” Lidia Lemaniak

12.02.2021 warszawa konferencja prasowa solidarnej polskin/z jacek ozdobafot. adam jankowski / polska press brak

W czwartek Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości, który podlega ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Ocenia NIK jest negatywna. „Super Express” poinformował, że Marian Banaś zarzuca nieprawidłowości w finansowaniu konferencji z 2018 roku, w której sam brał udział. – To świadczy o tym, że już kompletnie stracił rozeznanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NIK. Martwi mnie to, jako polityka, że w tej chwili ranga Najwyższej Izby Kontroli, została sprowadzona do minimum – powiedział polskatimes.pl Jacek Ozdoba, poseł Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska.