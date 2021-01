NIK przyjrzy się działaniom policji. Chodzi o nieprawidłowości zgłaszane przez opozycję

W dzienniku czytamy, że szef Klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski „zwrócił się do prezesa NIK Mariana Banasia z wnioskiem, by Izba skontrolowała Komendę Główną Policji, by sprawdzić konkretnie, jak przy działaniach prewencyjnych wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego oraz czy doszło wtedy do nieprawidłowości”.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że to może być jedna z najważniejszych kontroli w tym roku.

W rozmowie z gazetą Gawkowski powiedział, że otrzymał pismo od prezesa Banasia z potwierdzeniem, że postulaty posła będą przedmiotem kontroli. - Wielokrotnie podczas demonstracji widać było, że policja nadużywa pałek teleskopowych czy kajdanek. Nie może być tak, że z jednej strony szef MSWiA do tego zachęca, a z drugiej nie ma nad tymi działaniami kontroli - mówił parlamentarzysta.

Ponad 100 kontroli w tym roku

Kontrola służb mundurowych wpisuje się w obszary działalności NIK na 2021, które zostały już ogłoszone. W sumie planowane są 103 główne kontrole.