NIK opublikował zatrważający raport o opiece nad pacjentkami, które straciły dziecko. Sytuacja jest daleka od regulaminowej

Jak podaje NIK, każdego roku w Polsce rodzi się ok. 1700 martwych dzieci. Jeszcze więcej notujemy poronień, bo aż 40 tys. (to ok. 10-15 % wszystkich ciąż). Rodziny, które muszą sobie poradzić z tak traumatycznym doświadczeniem, potrzebują, ale też po prostu zasługują na właściwą opiekę personelu medycznego. Wytyczne w tej kwestii są zresztą stale unowocześniane. Ostatnie pochodzą z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2018 r. w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Czy kobiety, które straciły dziecko, mają zapewnioną pomoc psychologiczną?

Szpitale w zasadzie nie muszą zatrudniać psychologów dla pacjentek, które straciły dziecko. Wyjątek stanowią oddziały ginekologiczno-położnicze o trzecim poziomie referencyjności w opiece perinatalnej – są to największe oddziały dla najgorszych przypadków. Co więcej, zgodnie z kontrolą NIK, zdarza się, że nawet na tych oddziałach, mimo wymogów prawnych, nie ma psychologów.

Wyniki kontroli Izby wskazują, że w większości szpitali nie zachowano należytej staranności, by zapewnić wszystkim pacjentkom, które miały takie życzenie, pomoc psychologa oraz nie dokumentowano rzetelnie, czy w przypadku każdej pacjentki doświadczającej niepowodzenia położniczego przestrzegany był standard dotyczący umożliwienia kobiecie skorzystania możliwie szybko z pomocy tego specjalisty.

W Polsce nie mamy wystarczającej ilości personelu, by pacjentki mogły czuć się zaopiekowane

Dużym problemem są także braki kadrowe w polskich szpitalach. Jak się okazuje, w 70% zbadanych placówek lekarzy było po prostu za mało. Przepisy co do zatrudnienia były zachowane (zajętych etatów było tyle, ile wymaga prawo), ale ma się to nijak do realnych potrzeb.