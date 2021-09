NIK krytykuje Fundusz Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski odpowiada na zarzuty Izby

Prezes Najwyższej Izby Kontroli skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem Izby, przepisy te wykroczyły poza ustawowe upoważnienie.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z polskatimes.pl, odnosząc się do wniosku prezesa NIK do TK, przypomniał o zasadzie domniemania konstytucyjności aktu prawnego do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o jego niekonstytucyjności. – Na razie mówimy więc o wniosku Prezesa NIK do TK, a nie o orzeczeniu Trybunału. W naszej ocenie zarzut niekonstytucyjności rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości jest pozbawiony merytorycznych podstaw. Ale nawet jeśli TK orzeknie niekonstytucyjność, w co wątpię, to można o niej mówić dopiero w chwili opublikowania orzeczenia – dodał. Wiceminister zwrócił uwagę, że „Trybunał Konstytucyjny sam określił się jako ustawodawca negatywny, którego kompetencje ograniczają się do orzekania o niekonstytucyjności określonego przepisu”. – Oznacza to, że ewentualne orzeczenie TK o niekonstytucyjności rozporządzenia MS nie mogłoby stanowić podstawy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa osoby, która stosowała się do przepisów obowiązujących przed stwierdzeniem ich nieważności. Wskazuje na to wprost zasada ustrojowa wskazana w art. 42 Konstytucji RP. Takie zapowiedzi przedstawicieli NIK są pozbawione podstaw prawnych i świadczą albo o braku elementarnej wiedzy prawnej, albo o celowej próbie wywołania jedynie efektu medialnego – dodał.