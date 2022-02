Nigeria: Tankowiec zdolny do przewożenia 2 milionów baryłek eksplodował na morzu [WIDEO]

U wybrzeży Nigerii eksplodował wydobywający ropę statek, który może przewozić do 2 milionów baryłek.

Według lokalnych mediów jednostka wybuchła na polu naftowym Ukpokiti u wybrzeży Nigerii, w pobliżu delty rzeki Niger. Ta pływająca jednostka do przechowywania i rozładunku produkcji, jest wykorzystywana przez przemysł naftowy i gazowy na morzu do produkcji, przetwarzania i magazynowania ropy naftowej i pełni podobną funkcję do większych platform wiertniczych.

Według agencji Reuters, statek miał dziesięciu członków załogi na pokładzie, nie wiadomo, co się z nim stało.