Niezwykłe zdjęcia zatopionych ruin. Są dowodem na istnienie Atlantydy? Niektóre z powrotem się wyłaniają

NOWE Rządzili w Wiśle Kraków, teraz są za kratami: za Pawłem M. poszedł Damian D. i Marzena S. [KRONIKA ZDARZEŃ] 22.09

14 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kilkanaście osób w związku ze śledztwem w sprawie handlu narkotykami. Wśród zatrzymanych był były wiceprezes Wisły Kraków Damian D. Kilka miesięcy wcześniej po raz kolejny został zatrzymany Paweł M., pseudonim "Misiek". O ich związkach z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków i Wisłą Kraków SA piszemy od lat. Obaj mieli ogromny wpływ na to, co działo się przy Reymonta przez ostatnie lata. 10 września 2019 roku nastąpił kolejny akt w sprawie związków gangsterów z krakowskim klubem - zostały zatrzymane kolejne osoby, w tym była prezes klubu Marzena S. i były członek Rady Nadzorczej Tadeusz C. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Wiśle Kraków wciąż jest w toku. Oto kronika zdarzeń w formie linków do wybranych tekstów.