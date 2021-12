Niezwykłe odkrycie norweskich archeologów. To najcenniejsze znalezisko ostatnich lat OPRAC.: Hubert Rabiega

Rękojeść przedstawia postać z sokołem. Fot. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning, niku.no)

Liczącą 800 lat rękojeść noża z wyrzeźbioną postacią trzymającą sokoła odkryli norwescy archeologowie podczas wykopalisk na terenie starego Oslo. To niezwykłe odkrycie, bo postać z rękojeści to z pewnością ktoś z rodziny królewskiej. Uczeni jeszcze nie wiedzą, czy to król czy może królowa.