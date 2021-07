Niezwykła wystawa - hołd dla bohaterów z pierwszej lini walki z COVID-19 zawisła na Domach Towarowych w Warszawie. Galeria zdjęć.

Bohaterami zdjęć są pracownicy pięciu polskich szpitali. To portrety personelu medycznego i niemedycznego. Wśród fotografowanych osób są m. in.: salowe, pielęgniarki, sprzątaczki, rehabilitanci, lekarze, technicy rtg czy ratownicy medyczni. Każda z osób narażała swoje zdrowie, by pomagać chorym. A my chcieliśmy choć w tak prosty sposób podziękować im za pomoc i zaangażowanie.

Z 35 portretów powstała mozaika, która zawisła w formie bilbordu o wymiarach 14,5 m x 10,75 m na elewacji Domów Towarowych Wars Sawa Junior w Warszawie.

Wernisaż wystawy 7 lipca 2021 roku.