(Nie)zniszczalni. Gdy zgaśnie światło, czyli co z zawodnikiem MMA robi nokaut i nie tylko Izabella Matczak

Kiedy wchodzą na salę treningową, czują się jak w domu. Gdy zamykają się za nimi drzwi octagonu, przenoszą się do świata, w którym od zawsze chcieli być. Zawodnicy MMA - na galach jako zwycięzcy lub przegrani, w życiu jako (NIE)ZNISZCZALNI. Lata spędzone na walkach często odczuwają jeszcze długo po zakończeniu kariery. Ale nie umieją powiedzieć "dość", nawet wtedy, gdy coraz częściej "gaśnie im światło". Co nokaut robi z zawodnikiem? Jakie mikstury przyjmują fighterzy, by jak najszybciej się zregenerować? Dlaczego lepiej zrobić trzy walki mniej niż o jedną za dużo. Opowiadają sami zawodnicy w naszym reportażu. ZOBACZ WIDEO.