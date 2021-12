Nieznana choroba zabija w Sudanie Południowym. WHO wysłała zespół specjalistów

Południowoafrykańska stacja radiowa SABC poinformowała we wtorek o nieznanej chorobie, która w ciągu ostatnich tygodni spowodowała już śmierć u co najmniej 89 osób w Sudanie Południowym - donosi serwis rp.pl. Epicentrum zachorowań znajduje się w dwóch południowosudańskich regionach: Fangak i Jonglei.

Zaniepokojona doniesieniami Światowa Organizacja Zdrowia wysłała do Sudanu Południowego zespół szybkiego reagowania. Specjaliści WHO mają ustalić, co to za choroba. Dotychczasowe badania nie potwierdziły, że za tajemniczymi zgonami stoi dobrze znana cholera.

W regionach, w których lokalne władze donoszą o nieznanej chorobie, doszło w ostatnim czasie do powodzi (największej od prawie 60 lat).