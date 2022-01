Niezaszczepieni w CBA bez premii i awansu? Szef wysyła list i apeluje o postawę proszczepienną OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne fot. adam jankowski

W piśmie skierowanym do delegatur szef CBA Andrzej Stróżny wzywa funkcjonariuszy Agencji do postawy proszczepiennej. Brak zaszczepienia może być podstawą do obniżenia oceny okresowej agentów - informuje w niedzielę Radio Zet.