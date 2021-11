Niezaszczepieni nie wejdą na uczelnię. To pierwsza taka decyzja

Uczelnia tylko dla zaszczepionych

Wykładowcy, pracownicy administracyjni i studenci lubelskiej Akademii Nauk Stosowanych do końca listopada tego roku muszą dostarczyć dokument poświadczający szczepienie przeciwko COVID-19. W innym przypadku nie będą mogli wejść do budynku. To pierwsza uczelnia wyższa w Lublinie, która zdecydowała się na taki krok.

Rozporządzenie rektorskie wydane w poniedziałek, 22 listopada 2021 r. ma mieć związek z "rosnącą czwartą falą pandemii koronawirusa". Jednocześnie zobowiązano wszystkich do noszenia maseczek wewnątrz budynku, a także przestrzegania innych tzw. zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Uczelnia jeszcze do niedawna nosiła nazwę Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, dwa tygodnie temu, decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, została podniesiona do rangi akademii.