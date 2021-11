Niezależnie od wyniku z Rosją, 29 marca 2022 reprezentacja Polski na pewno zagra mecz w kraju. Nie wiadomo tylko gdzie, z kim i o co...

Wariant optymistyczny: finał barażu ze Szwecją lub Czechami

Pytanie tylko, jaka będzie waga tego spotkania? Jeśli nasi piłkarze wygrają z Rosją, to oczywiście w finałowym barażu zmierzą się ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy. W takim układzie stawką będzie awans do finałów mistrzostw świata. Niestety, dziś nie można przesądzić, że mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym. Wiele zależeć od będzie od sytuacji covidowej w kraju, i obłożenia specjalistycznego szpitala znajdującego się na tym obiekcie. A po prawdzie, to od prognozy w tym zakresie, bowiem konkretną lokalizację barażu trzeba zgłosić do FIFA do 9 grudnia.