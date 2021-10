Niewiele mniej osób niż przed pandemią odwiedza galerie handlowe. Jednoczesnie wydają więcej pieniędzy OPRAC.: MB

- Szybki powrót klientów do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych po kolejnych lockdownach pokazuje, jak bardzo przywiązani jesteśmy do tych obiektów- mówi ekspert.

Miesiące maj i czerwiec 2021 roku pokazały, że poziomy odwiedzalności centrów handlowych są niższe, odpowiednio o 15 proc. i 8 proc. w porównaniu do 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii COVID-19. Jednocześnie w tym okresie obroty były zbliżone do poziomów sprzed pandemii – w maju osiągnęły 100 proc., a w czerwcu 96 proc. obrotów z czerwca 2019 roku. - Odwiedzalności nie osiągnęła jeszcze poziomu z rekordowego 2019 roku, ale dystans do odrobienia stale się zmniejsza, a zwiększona konwersja, czyli średnie wydatki osób odwiedzających centra handlowe, jest wyższa niż przed pandemią- komentuje ekspert.