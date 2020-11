Niesamowity wypadek w holenderskim metrze! Metro zatrzymało się i zawisło na ogonie wieloryba! Zobacz zdjęcia!

Mieszkania sprzedają się wolniej. Nikt nie zamierza obniżać ceny. Ponad 10 tys. zł ma metr kwadratowy robi się normą wszędzie [22.09.]

Osoby, które miały w planie kupić mieszkanie, liczyły na to, że epidemia koronawirusa wpłynie na poziom cen. Okazuje się jednak, że nic takiego się nie wydarzyło. W drugim kwartale tego roku za metr kwadratowy nieruchomości w ofercie w Warszawie trzeba było średnio zapłacić 11,1 tys. zł. To o 10 proc. więcej niż rok temu i tyle samo co na początku obecnego roku. Mocniej ceny wzrosły w Trójmieście i Wrocławiu – w obu miastach o 12 proc. rok do roku.