Niesamowite zdjęcie Roberta Lewandowskiego na Instagramie! Zobacz, co zamieścił piłkarz

Robert Lewandowski już nieraz pokazał, jak dobrym jest piłkarzem. Karierę rozpoczynał w Partyzancie Leszno. Dziś nie sposób uwierzyć, że kiedyś był niski i szczupły na tyle, że miał pseudonim "Bobek". Zobacz najnowsze zdjęcia Roberta Lewandowskiego na insta, przekonaj się, jak wygląda obecnie. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "The most important thing is to have fun at work😄 @fcbayern. "

Robert Lewandowski jest polskim piłkarzem, który aktualnie gra na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz należy do reprezentacji Polski w piłce nożnej i jest w niej kapitanem. Robert Lewandowski mocno angażuje się w działalność charytatywną oraz własne działania biznesowe. Na swoim Instagramie przedstawia kadry z życia prywatnego oraz zawodowego, chętnie umieszcza zdjęcia z boiska i przedstawiające jego szczęśliwą rodzinę.

Instagram Roberta Lewandowskiego. Najnowsze zdjęcia!

The most important thing is to have fun at work😄 @fcbayern

Once upon a time in… Kyiv 🤪🙂🙃 @fcbayern #UCL #MiaSanMia

Getting ready for tomorrow 😎

@fcbayern #UCL #MiaSanMia

Sunday Family Time 🤣🙈😉

happy sunday 😉

#familytime @annalewandowskahpba

Zrealizowaliśmy cel i walczymy dalej o awans🇵🇱🙌 #Polska @laczynaspilka

11.11 Dzień Niepodległości 🇵🇱🇵🇱

Nasza historia, mój dom #Polska

Meet my new Mate 🤜🤛

With #MateBook14s you have everything under control 😎 #Huawei @huaweimobilepl #ad

Znowu razem🇵🇱😁 #drużyna @laczynaspilka

Training with my personal coach 😉 @annalewandowskahpba No excuses 💪🏻 @4f_official

