Niesamowite opuszczone miejsca na Ziemi. Te fotografie na długo zapadają w pamięć

Niekiedy do powstania niesamowitych opuszczonych miejsc przyczynia się także natura. W wyniku nagłej aktywności wulkanicznej, trzęsień ziemi czy erozji wywołanej działaniem fal bywają nieraz porzucane całe miasteczka, gdy życie w nich staje się zbyt niebezpieczne. Z kolei liczne malownicze wraki statków czy samolotów, które można znaleźć w wielu częściach świata, to z reguły skutek nieszczęśliwych wypadków lub działań wojennych.

Nie wszystkie z prezentowanych obiektów dotrwały niestety do dnia dzisiejszego – niektóre możemy podziwiać już tylko na zdjęciach. Część została zniszczona przez upływ czasu, inne poddano renowacji i przywrócono do życia, jeszcze inne wyburzono, żeby wykorzystać przestrzeń do innych celów. Są jednak i takie, które do dziś cieszą oko i przyciągają setki turystów z całego świata. Tak jest na przykład z widocznym na głównym zdjęciu pięknym wrakiem okrętu, który już od 50 lat można fotografować w pewnej zatoce u wybrzeży jednej z wysp Hondurasu na Morzu Karaibskim.