Niesamowite meble jak dzieła sztuki. Zobacz piękne i praktyczne inspiracje do mieszkania i domu

Dobre meble od zawsze łączyły w sobie dwie funkcje: miały być i praktyczne, i ładne. Jednak dziś, gdy wybór na rynku jest ogromny, potrzeba zwykle czegoś więcej, żeby przykuć uwagę klienta. Projektanci prześcigają się w pomysłach na to, jak na nowo wymyślić krzesło, kanapę czy półkę. Jedni idą w minimalizm, starając się maksymalnie uprościć mebel przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Inni próbują podejść do problemu od zupełnie nieoczekiwanej strony, np. proponując sprzęty o kosmicznych, a jednak praktycznych kształtach.

Jednym z najintensywniej rozwijających się trendów w meblarstwie są meble wielofunkcyjne, które, jak sama nazwa wskazuje, są kilkoma meblami w jednym. Nie jest to oczywiście pomysł nowy – wystarczy wspomnieć choćby sławetny półkotapczan. Dzisiejsze materiały i techniki dają jednak twórcom mebli znacznie szersze pole do popisu. W galerii prezentujemy między innymi:

Meble wielofunkcyjne cieszą się popularnością, ponieważ pozwalają znakomicie zaoszczędzić przestrzeń, co ma znaczenie dla osób mieszkających na niewielkim metrażu. Takie meble są również atrakcyjne dla zwolenników minimalizmu w mieszkaniu, ponieważ ograniczają liczbę zbędnych obiektów i pozwalają zmniejszyć zagracenie przestrzeni. Przemawiają też one wreszcie do miłośników nieszablonowych rozwiązań – biurko z parawanem czy zbudowany z kołków regał, który może dowolnie zmienić układ półek, to rozwiązania, których nie spotka się raczej w co drugim domu.