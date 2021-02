Niesamowite graffiti 3D zmienia bloki w dzieła sztuki. Zobacz cuda, które tworzy włoski artysta Peeta

Największą sławę Peeta zdobył dzięki swojemu graffiti 3D, które przekształca zwykłe sklepy czy bloki w przestrzenne rzeźby. Dzięki efektowi głębi budynki pomalowane przez Peetę sprawiają wrażenie, że wyginają się w fantazyjne, niemożliwe kształty, często z efektem prześwitów, przez które na pozór widać niebo. Artysta zawsze rozpoczyna pracę od wyboru konkretnego muru, sfotografowania go i dobrania do niego odpowiednich efektów oraz kolorów. Następnie Peeta przygotowuje szkice i modele 3D, które pozwalają mu dopracować iluzję. Wreszcie, po uzyskaniu zgody właściciela budynku, następuje faza malowania.

Artysta podkreśla, że bardzo się stara, by jego dzieła nie zdominowały budynku, na którym są namalowane, tylko z nim współgrały. Trójwymiarowe graffiti nie tylko przyciąga spojrzenia przechodniów, ale też zwraca ich uwagę na budynki, koło których normalnie przechodzi się bez namysłu. Tymczasem okazuje się, że nawet zwykłe bloki mogą być warte zatrzymania się i popatrzenia.

Peeta zajmuje się jednak nie tylko muralami. Artysta jest znany także ze swoich obrazów, które często przedstawiają fantastyczne połączenia architektury i graffiti, niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości. Tworzy także rzeźby z brązu, włókna szklanego i PVC. Model rzeźby Peeta przygotowuje zazwyczaj na komputerze, za pomocą oprogramowania do modelowania w 3D, a następnie w oparciu o model pracuje z konkretnym materiałem. Do najbardziej charakterystycznych rzeźb Peety należą wygięte i wycięte w niesamowite kształty puszki farby.