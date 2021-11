Niepożądane odczyny po szczepieniu przeciw COVID-19. Ministerstwo podało dane

W pełni zaszczepionych jest już w Polsce 20 042 885 osób. Łącznie do naszego kraju dostarczono 75 286 960 dawek, z których 41 997 895 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano 594 507 dawek szczepionki.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać. Większość ze zgłoszonych przypadków to łagodne skutki szczepienia, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

Apel premiera

Podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu w sobotę premier Mateusz Morawiecki zachęcał wszystkich niezaszczepionych do przyjęcia szczepionki.

Morawiecki stwierdził, że to głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali, a zaszczepieni, jeśli trafią, to przechodzą chorobę dużo lżej. – Zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas, jest w pełnej gotowości bojowej – podkreślał.