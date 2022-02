Niepokój, co będzie jutro i nadzieja, że wiosna zatrzyma Putina. Korespondencja z Ukrainy

Według szefa SBU przepisy stanu wyjątkowego nie będą stosowane wszędzie równie restrykcyjnie. Im bliżej granicy z Rosją i Białorusią, tym bardziej tzw. reżim stanu wyjątkowego może być dla mieszkańców dotkliwszy: ograniczenia w ruchu, dodatkowe kontrole pojazdów, drobiazgowa weryfikacja dokumentów itd. Nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego będą dzisiaj głosować deputowani ukraińskiego parlamentu (Wierchowna Rada).

Daniłow powiedział też na specjalnie zwołanej konferencji, że choć jest świadom zagrożeń jaka stwarza Federacja Rosyjska każdy atak na Kijów czy inne miasta zostanie odparty. "Jesteśmy na to gotowi i robimy wszystko, by do tego nie doszło" - powiedział. Parlament Ukrainy przyjął również ustawę o tzw. "swobodnym posiadaniu broni palnej" w znacznym stopniu liberalizującą dotychczasowe przepisy. Teraz, aby mieć broń, wystarczy posiadać obywatelstwo Ukrainy, nie mieć przeciwskazań lekarskich i wyroków skazujących. Trzeba też wykupić polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody na osobie trzeciej.