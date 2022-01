Niepewność sojuszników USA przed rokowaniami z Rosją

Nawet jeśli to prawda, to jednak takie zamieszanie informacyjne tuż przed rokowaniami, nie najlepiej świadczy o obecnej administracji USA. Wydaje się, że coś jednak musi być na rzeczy w sprawie ewentualnej redukcji zaangażowania wojskowego NATO na wschodniej flance. Przypomina się sytuacja z początku grudnia, gdy w pierwszym publicznym komentarzu po rozmowie telefonicznej z Putinem, Biden powiedział, że szykowane jest spotkanie przedstawicieli pięciu krajów NATO z Rosją, aby rozmawiać o „deeskalacji” w Europie Wschodniej. Wywołało to burzę (prawdopodobnie Biden miał na myśli, oprócz USA, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy, bo to z ich liderami konsultował się przed rozmową z przywódcą Rosji), którą musiała uciszyć rzeczniczka Białego Domu. Na dodatek wypowiedź Jen Psaki była kuriozalna, bo sugerująca, że Biden nie wiedział, co mówi. W obliczu licznych kąśliwych komentarzy na temat stanu jego zdrowia i podeszłego wieku, nie było to zbyt szczęśliwe. Ale to nie pierwszy przypadek, gdy z okolica Białego Domu płyną sprzeczne sygnały dotyczące polityki wobec Rosji. Co niestety musi mieć też wpływ na europejskich sojuszników z NATO.