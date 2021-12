Niemiecki sędzia obnaża hipokryzję Niemiec ws. polskiej reformy sądownictwa

Sędzia Krajowego Sądu ds. Socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii Jan-Robert von Renesse na łamach dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” odnosi się do sporu dotyczącego polskiej reformy sądownictwa. Podkreślając, że choć krytyka wobec Polski jest uzasadniona, to powinna wiązać się z samokrytyką ze strony Niemiec. Jego zdaniem, istnieje wiele podobieństw w rozwiązaniach dot. wymiaru sprawiedliwości w obu krajach.

Von Renesse przywołuje jeden z powodów krytyki pod adresem naszego kraju, który dotyczy połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i podkreśla, że „nie oznacza to nic innego niż warunki panujące w Niemczech”. Niemiecki sędzia wskazuje, że nawet jeśli kontrola, także polityczna, występuje bardzo rzadko albo nigdy, to "wyprzedzające posłuszeństwo" może prowadzić do tego, że niemieccy prokuratorzy działają zgodnie z życzeniem politycznym.

Sędzia zastrzega tu, że nie jest to argument za sytuacją w Polsce, ale przeciwko sytuacji w Niemczech, która – w jego ocenie – wymaga pilnej korekty. Ta - jak podkreśla - powinna w końcu zagwarantować niemieckim prokuratorom niezawisłość.