Niemiecki piłkarz oświadczył się na Igrzyskach Olimpijskich. Powiedziała "Tak" BG

Igrzyska Olimpijskie to nie tylko sportowe emocje, ale i wyjątkowy moment, w którym można zmienić swoje życie. Niemiecki piłkarz Max Kruse wziął sobie to do serca i po meczu swojej reprezentacji oświadczył się ukochanej. Kobieta, mimo że znajdowała się na drugiej półkuli, wypowiedziała magiczne "tak".