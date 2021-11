Niemiecki minister: Musimy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej

Jak informuje portal dw.com, minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer żąda od UE konkretnego wsparcia dla polski w konflikcie na granicy z Białorusią.

– Musimy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej – powiedział gazecie „Bild" polityk CSU. – To byłoby właściwie zadanie Komisji Europejskiej. Apeluję do niej o podjęcie działań – podkreślał, zaznaczając, że same siły Polski i Niemiec, to za mało, żeby zgasić ten konflikt.

Seehofer pozytywnie wypowiadał się również o budowie muru na granicy z Białorusią. – Musimy też publicznie okazać wsparcie Polakom w tej kwestii – zaznaczał.

Jak podkreślił, reżim Łukaszenki wykorzystuje migrantów, żeby destabilizować Zachód, a obrazy dzieci i kobiet koczujących pod granicą mają służyć propagandowym celom Mińska.