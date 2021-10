Niemiecki historyk apeluje o wypłacenie Polsce reparacji za zbrodnie hitlerowskie. "Dług ten do dzisiaj nie został spłacony"

Konferencja autorska z udziałem niemieckiego historyka dr Karla Heinza Rotha odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizatorem spotkania był poznański Instytut Zachodni.

"Wyparte – odrzucone – odroczone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy", to publikacja dr Karla Heinza Rotha, w której historyk przedstawia specyfikę okupacji nimieckiej w Polsce w porównaniu do innych okupowanych przez III Rzeszę państw. Niemiecki ekspert, jako jeden z nielicznych w swoim środowisku naukowym, otwarcie podważa politykę dzisiejszych Niemiec w kwestii odszkodowań za zbrodnie nazistowskie i zniszczenia wywołane przez II wojnę światową. Historyk od kilku lat bada problematykę i historię negocjacji reparacji, co pozwoliło mu na postawienie jasnej tezy - Polsce należą się od dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec reparacje za ogromne wyniszczenia oraz śmierć milionów ludzi. Umowa z 1953 roku, w której PRL zrzeka się roszczeń względem Niemiec, jest z perspektywy prawa międzynarodowego nieważna. Niemcy nigdy nie spłacili długu wobec Polski, nigdy nie wynagrodziły zbrodni nazistów Polsce ani innym dotkniętym nimi państwom.