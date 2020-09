Niemiecka prasa ujawniła, że kanclerz Angela Merkel odwiedziła Aleksieja Nawalnego, gdy opozycjonista był w berlińskim szpitalu

44-letni rosyjski opozycjonista potwierdził te doniesienia, mówiąc, że w tym spotkaniu nie było nic „tajemniczego”. - To było bardziej prywatne spotkanie i rozmowa z moją rodziną - napisał Nawalny na Twitterze. Jestem bardzo wdzięczny kanclerz Merkel za to, że odwiedziła mnie w szpitalu.

Przywódca rosyjskiej opozycji zapowiedział powrót do Rosji po wyzdrowieniu, a Kreml już zapowiedział, że nic będzie utrudniał mu powrotu do kraju.

Rosyjscy urzędnicy rządowi gubili się w relacjach na temat tego, co się stało z Nawalnym. Zaprzeczali, że kiedykolwiek został on otruty Nowiczokiem, albo twierdzili, że dopiero po wywiezieniu go do Niemiec znaleziono w jego ciele ślady trucizny.

Rosja nie wszczęła w tej sprawie formalnego śledztwa, a bliscy Nawalnego mówią, że na butelkach z wodą, które zabrali z jego pokoju hotelowego w Rosji krótko po zatruciu, znaleziono ślady Nowiczoka.