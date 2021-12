Niemiecka prasa: Nadszedł czas, aby Moskwa zaczęła się bać

O scenariuszu, który budzi obawy m.in. wśród Amerykanów i Ukraińców pisze w środę niemiecka prasa. Komentator „Die Welt” zastanawia się, w jaki sposób powinien obecnie zachować się Zachód.

„Jeśli NATO wzmocni swoją obecność w krajach bałtyckich i wyśle wojska do Polski, Putin może poczuć się pod presją do reakcji i zaatakować Ukrainę. Wojnę trudno byłoby opanować. Jeśli zaś NATO dozbroi Kijów, czego Ukraina się domaga, także może wywołać to efekt odwrotny do zamierzonego i dać Moskwie powód, którego szuka, do usprawiedliwienia własnego postępowania” – pisze.